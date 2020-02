Allenamento alle 11 per la Roma, a 48 ore dalla sfida contro il Gent in Europa League. Riscaldamento, scatti e lavoro atletico prima di un focus tattico: questo il programma stilato da Fonseca e dal suo staff nella seduta mattutina. Lavoro a parte per Mirante, Pastore, Zaniolo e Zappacosta.

Cetin ha svolto differenziato per una botta subita nell'allenamento di ieri. Diawara, invece, ha svolto parte del lavoro in gruppo e verrà valutato giorno per giorno.