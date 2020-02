Roma, confronto senatori-Fonseca: per i calciatori c’è un problema tattico e non mentale

La Roma sta cercando le soluzioni per uscire da questo momento negativo che l’ha vista man mano allontanarsi dalla zona Champions League. A Trigoria oggi durante l’allenamento mattutino, secondo quanto riporta la giornalista de Il Messaggero, è avvenuto un confronto tra i senatori della squadra e il tecnico Fonseca: i giocatori avrebbero fatto capire all’allenatore che per loro il problema non sarebbe di natura mentale (come dichiarato dal portoghese dopo il ko con l’Atalanta), ma tattico

