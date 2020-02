Diawara: si avvicina il rientro. Via libera dopo la visita di domenica

La notizia dal report mattutino da Trigoria riguarda il rientro in gruppo di Diawara che ha svolto parte dell'allenamento insieme al resto della squadra e "verrà monitorato giorno per giorno" come fanno sapere dallo staff giallorosso. Il centrocampista è stato visitato domenica dal professor Cerulli che ha dato il via libera al rientro all'attività col resto del gruppo. Si avvicina dunque il rientro del guineano infortunatosi nuovamente al menisco a gennaio.

