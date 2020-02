DZEKO: "Sono abituato alla pressione di dover risolvere le partite. Europeo? La ciliegina sulla torta della mia carriera in Nazionale"

UEFA.COM - Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale della Uefa. Il bosniaco ha parlato della propria Nazionale e della sfida contro l'Irlanda del Nord, valevole come semifinale dei playoff per strappare un pass per i prossimi Europei di calcio. Queste le sue parole.

"Certamente abbiamo un allenatore che ha molta esperienza alle spalle. Ci può dare molto e noi giocatori sappiamo cosa ci aspetterà nelle partite di marzo. Non penso ci sarà bisogno di avere altre motivazioni. Il mister sta già preparando tutto il necessario per queste sfide. Speriamo di poter giocare due partite visto che prima ci sarà la semifinale. Dovremo essere pronti, questo sarà il nostro obiettivo".

"Mi auguro sia dalla nostra parte. In altre occasioni non siamo stati fortunati con il sorteggio, vedi il Portogallo che per noi rappresenta una super potenza. Ora abbiamo l’occasione di giocare davanti ai nostri tifosi e dobbiamo fare del nostro meglio. Io ci credo nel campionato Europeo".

"Non sarebbe una cosa da poco e significherebbe molto per me come giocatore. Tutti sogniamo di giocare in grandi competizioni con la nostra squadra nazionale. Dopo la Coppa del Mondo in Brasile, questa sarebbe in qualche modo la ciliegina sulla torta della mia carriera in Nazionale".

"Non ci sono gare facili. Tutti si aspettano che gli attaccanti risolvano le partite. Ci sono abituato a questa pressione. Spero di giocare al meglio nelle prossime partite e aiutare i miei compagni di squadra".