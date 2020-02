FOCOLARI: “Adesso per la Roma qualsiasi avversario è un pericolo” - AGRESTI: “Rischia di farsi raggiungere anche dal Milan...”

Il momento in casa Roma è quanto mai delicato. “Si gioca tutto nelle prossime tre partite. Sulla carta è favorita, se non fa nove punti contro Lecce, Cagliari e Sampdoria allora con chi deve farli?”, dice Franco Melli. Ma Furio Focolari aggiunge: “In questo momento la Roma ha perso certezza nei propri mezzi, qualsiasi avversario può rappresentare un pericolo”. “Serve assolutamente una scossa. Il Milan adesso è a -4 e senza una reazione i giallorossi rischiano di farsi raggiungere anche dalla squadra di Pioli”, conclude Stefano Agresti.

Kluivert ha delle qualità con cui può fare la differenza, così come Under. Fino ad ora però i due esterni sono stati una vera delusione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma si gioca tutto nelle prossime tre partite. Sulla carta è favorita, se non fa nove punti contro Lecce, Cagliari e Sampdoria allora con chi deve farli? Non può essere un problema psicologico quello dei giallorossi, a Bergamo la gara si era messa bene ma nel secondo tempo l'hai persa comunque (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma serve assolutamente una scossa. Il Milan adesso è a -4 e senza una reazione i giallorossi rischiano di farsi raggiungere anche dalla squadra di Pioli (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La situazione della Roma è complicata dal punto di vista del morale, per questo giovedì è fondamentale ipotecare la qualificazione. Sarebbe troppo rischioso andarsi a giocare il passaggio del turno in casa del Gent visto il periodo che sta attraversando la squadra di Fonseca (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

In questo momento la Roma ha perso certezza nei propri mezzi, qualsiasi avversario può rappresentare un pericolo. Durante il match con l'Atalanta ha visto dei miglioramenti rispetto alle sconfitte con Sassuolo e Bologna, ma non basta, i giocatori devono iniziare a tirare in porta. La Roma non tira mai (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)