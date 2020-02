Tor di Valle, la posizione del Campidoglio : “Non è stato segretato alcun parere dell’Avvocatura” (FOTO)

Dopo le notizie che erano circolate questa mattina, riguardanti un parere 'segretato' dell’Avvocatura capitolina di trovare una soluzione per negare la costruzione dello Stadio della Roma senza dover incorrere in alcuna penale, il Campidoglio ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha voluto chiarire la situazione. Come si può leggere all'interno della nota: "L'amministrazione di Roma Capitale non ha mai 'segretato' alcun parere dell'Avvocatura capitolina in merito alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle. Tutti gli atti sono stati visionati dai consiglieri che ne hanno fatto richiesta. Il parere al quale alcuni organi di stampa fanno riferimento risale al 17 febbraio del 2017 ed è stato classificato semplicemente come 'riservato' dall'Avvocatura capitolina in quanto attinente a un possibile contenzioso".