ROMA-GENT: arbitra Kabakov. Un solo precedente con le italiane: 3-1 dell'Atalanta contro l'Apollon

E' stato designato l'arbitro per Roma-Gent, in programma giovedì sera, alle ore 21, all'Olimpico: la scelta è ricaduta su Georgi Kabakov. Un solo precedente con le italiane per l'arbitro bulgaro: Atalanta-Apollon Limassol 3-1 nella fase a gironi dell'Europa League 2017-18. Questo il quadro completo della designazione, con il debutto del Var nella seconda competizione europea:

Arbitro: Georgi Kabakov (BUL)

Assistente 1: Martin Margaritov (BUL)

Assistente 2: Diyan Valkov (BUL)

Quarto uomo: Ivaylo Stoyanov (BUL)

VAR: Jochem Kamphuis (NED)

Assistente VAR: Hendrikus S.H. Bas Nijhuis (NED)

