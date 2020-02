Niente riposo per la squadra: giovedì all'Olimpico arriva il Gent. Schick: "Qui meglio che a Roma? Parlano i numeri". Per il mercato estivo si pansa a Bonaventura e Coman

La Roma torna in campo a Trigoria in vista della sfida di giovedì sera in casa contro il Gent. I giallorossi devono dimenticare in fretta la sconfitta di ieri sera contro l'Atalanta per 2-1 e pensare alla partita contro la squadra belga, che in caso di passaggio del turno garantirebbe un posto ai prossimi ottavi di Europa League. Al Centro sportivo Fulvio Bernardini gli uomini che Fonseca ha mandato in campo ieri a Bergamo hanno svolto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri hanno effettuato un lavoro tecnico-tattico.

Fuori dal campo intanto alcune indiscrezioni guidano il possibile mercato estivo della Roma. Per il centrocampo rimane viva la pista che porterebbe a Bonaventura, con il suo agente, Mino Raiola, che non ha escluso il possibile approdo in giallorosso: "Rinnovo? Certe cose arrivano alla fine, stiamo parlando, vedremo. Chissà, magari cercheremo altre strade".

