Trigoria, seduta post Atalanta: palestra per chi ha giocato ieri, lavoro tecnico-tattico per gli altri

All'indomani della sconfitta contro l'Atalanta, la terza consecutiva in campionato, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent in programma giovedì all'Olimpico. La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri contro i nerazzurri, seduta tecnico-tattica in campo per gli altri. Hanno svolto lavoro differenziato Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Mirante e Diawara.