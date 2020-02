Niente riposo, giovedì il Gent in Europa

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma torna subito in campo questa mattina a Trigoria dopo la deludente partita di Bergamo con l'Atalanta di Gasperini. Alle 11 Fonseca dirigerà il primo allenamento della settimana - non si è mai pensato all'ipotesi ritiro - in vista della gara con il Gent, probabilmente ultimo appiglio per salvare una stagione che fino ad oggi è negativa vista l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia e la zona Champions che dista sei punti (i giallorossi hanno anche lo scontro diretto a sfavore con i bergamaschi). I giallorossi, che come di consueto dopo le trasferte serali hanno dormito al Bernardini, ritroveranno Cristante, assente in campionato per il turno di squalifica comminato dal giudice sportivo. Non ci saranno gli infortunati Pastore, Zappacosta, Zaniolo e Diawara, che avrebbe comunque saltato l'andata dei sedicesimi di Europa League per squalifica. Tutto da capire

quale schieramento tattico adotterà Fonseca, che certamente deve dare una svolta alla squadra.