I VOTI DEGLI ALTRI - Dzeko 'lotta da solo', Pellegrini 'si è involuto', Perotti 'dà poco'

Ancora notte fonda per la Roma, che contro l'Atalanta subisce la terza sconfitta di fila, la più pesante in ottica quarto posto, con gli orobici che volano a +6 e con gli scontri diretti a favore. Inutile, per la squadra di Fonseca, il quarto gol consecutivo in trasferta di Edin Dzeko (6,36): "Segna in modo semplice un gol difficile, lotta da solo, prende botte e si mette al servizio dei compagni per 93 minuti" (Il Tempo)

Si salva anche Chris Smalling (6,21): "Gigantesco, anestetizza Zapata fino alla sostituzione ma non poteva sapere che l'uscita portasse male" (La Gazzetta dello Sport)

Sottotono la prova di Lorenzo Pellegrini (4,7): "Prova a dare ordine alla manovra ma senza riuscirsi. SI è involuto" (La Gazzetta dello Sport). Tra i più negativi anche Diego Perotti (5,28): "Cerca, senza troppo riuscirci, di dare un mano. Il suo miglior numero finisce con un tiro sul'esterno della rete. Dà poco in generale" (Il Messaggero)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,14

Bruno Peres 5,73

Smalling 6,21

Fazio 5,86

Spinazzola 5,07

Mancini 5,57

Pellegrini 4,7

Kluivert 5,71

Mkhitaryan 5,21

Perotti 5,28

Dzeko 6,36

Perez 5,21

Veretout 5,75

Villar SV

Fonseca 5,33

