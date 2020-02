Calciomercato Roma, Raiola su Bonaventura: "Rinnovo? Magari cercheremo altre strade..."

Circolato in ottica Roma, di Giacomo Bonaventura ha parlato il suo agente Mino Raiola. "Sta passando un momento difficile. Strappo il cartellino se si discutono le sue qualità - le sue parole rilasciate dopo il match di Coppa Italia tra Milan e Juventus sul futuro del classe 1989 in scadenza con il club rossonero a giugno -. Rinnovo? Certe cose arrivano alla fine, stiamo parlando, vedremo. Chissà, magari cercheremo altre strade. Il club deve capire cosa vuole fare: forse c'è qualcuno che lo vuole far rinnovare e qualcun altro che non vuole".