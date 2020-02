Una nuova idea low cost per la Roma. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo spunta l'ipotesi Bonaventura per il club giallorosso. Il centrocampista del Mlan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Oltre al Galatasaray sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. Un destinazione che il centrocampista gradirebbe molto, come confidato ad alcuni compagni di Nazionale.

(Gasport)