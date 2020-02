NISII: «Ora salvare il salvabile» - TIMPANO: «Roma mai così piccola» - D'UBALDO: «Atalanta superiore in tutto»

La Roma non riesce a superare l'ostacolo Atalanta, uscendo sconfitta dal Gewiss Stadium per 2-1 in rimonta. Da gennaio i giallorossi non sono riusciti a trovare continuità con i risultati del 2019, al punto da far dubitare del reale valore di questa squadra, come spiega Alessio Nardo: "La situazione è abbastanza pesante: non si capiscono le ragioni di questa crisi, un crollo del genere nessuno se l’aspettava. Ma ci sfugge anche un appiglio da cui ripartire. Qui possiamo affidarci solo alla speranza. Sicuri che questa squadra sia, per valori tecnici, in grado di essere tra le prime 4?".

Fanno poi discutere le dichiarazioni rilasciate ieri sera a fine partita dal tecnico portoghese e da Pau Lopez, che ha in parte smentito le parole del proprio allenatore come fa notare Gianluca Lengua: "Pau Lopez ieri ha di fatto smentito Fonseca, dicendo che la Roma non ha affatto un problema di testa. Non può essere una motivazione concreta. Il vero problema è il gol, la Roma arriva al limite dell'area e non sa che fare, e la cosa più inquietante è che ieri la squadra ha dato il massimo e non ha raccolto nulla".

Io non avrei fatto tutti i cambi fatti da Fonseca. C’è un discorso di qualità, ma il futuro c’è se c’è un presente. E non si è pensato di andare a prendere un giocatore in grado di buttarla dentro. Che l’hanno preso a fare Carles Perez? Per fargli giocare 20 minuti a partita? 9 gol incassati in 270 minuti: è la firma su una squadra assolutamente involuta e con problemi complessi da risolvere. Non so cosa abbia in testa Fonseca, ma qualcosa bisogna cambiare. Inutile mandare in campo delle figurine, così ti giochi la programmazione per i prossimi anni (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

E’ impopolare dirlo, rischio gli sberleffi ma per la Roma questo ed altro: già non è facile e scontato superare i sedicesimi di Europa League con il Gent, a Trigoria c’è qualcuno che riesce a trasmettere quanto sia importante arrivare fino in fondo? Proviamo a salvare il salvabile, non ci sono alternative. Poi chissà, magari tra un mese torna Diawara, scopriremo Carles Perez, Pellegrini torna a vivere… Ma nessuno pensi di smobilitare, altrimenti la cosa si fa inaccettabile (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri Gollini non ha fatto nemmeno una parata. La Roma non riesce a produrre palle gol. La Champions è un obiettivo lontanissimo, al di là dei punti l’Atalanta va a duemila, bisogna guardare anche il gioco. Questa squadra dà l’idea di essere in difficoltà totale e senza soluzioni. La perdita di Zaniolo e Diawara è stata devastante (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Rispetto alle ultime due sconfitte, ieri la Roma ha giocato con attenzione il primo tempo, la scelta di Fonseca di schierare il 4-1-4-1 ha premiato inizialmente. Il problema continua ad essere la fase difensiva, la Roma ha regalato due gol per errori individuali. La squadra inoltre continua a non concretizzare: l'unico tiro è nato da un errore dell'Atalanta che ha portato al gol di Dzeko, questo è allarmante. Ad oggi l'Atalanta è superiore alla Roma in tutto (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Non c'era momento migliore per affrontare l'Atalanta e il primo tempo lo ribadisce: la squadra di Gasperini pensava più al Valencia che ai giallorossi. Ma un quarto d'ora dell'Atalanta è stato sufficiente per piegare la Roma, che non è mai stata così piccola (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

A parte gli infortuni, alla Roma manca tanto: manca personalità alla squadra. Mkhitaryan è un grande giocatore, ma non puoi prenderlo all’improvviso e pretendere che dia tutto, non può essere così ‘dentro’ al progetto. E i nuovi ragazzi che sono arrivati sono assolutamente inadeguati. Poi la Roma paga l'assenza assoluta di una società. C'è un ds che parla a vanvera e mi rifaccio alle parole di Cairo: "Prendete Petrachi, intanto lo dovete conoscere...". Tutti i nodi vengono al pettine... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Domenica Sport)