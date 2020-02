Schick: "Voglio vincere il campionato con il Lipsia. Io meglio che a Roma? Lo dicono i numeri..."

Con i suoi gol si sta prendendo il Lipsia, l'ex attaccante della Roma Patrick Shick, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ceco. Queste le sue parole: "Vogliamo vincere il campionato, questa squadra ha fame di titoli. Siamo davanti a tutti, è vero, ma la strada è ancora lunga. Non dobbiamo dimostrare che vogliamo il titolo. Vogliamo vincere tutte le partite, questo è ovvio, ma non abbiamo il dovere di farlo e questo è un bene per noi Adesso dobbiamo continuare a spingere e guadagnare punti sulle squadre che sono vicine. Se mi piace di più lo stile di gioco del Lipsia rispetto a quello della Roma? Beh, lo dicono i numeri (sorride, ndr). Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci e la gente quando ci vede si diverte. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare”.

