Vittoria a valanga per la Roma femminile contro il Verona ieri pomeriggio al Tre Fontane: le ragazze di Betty Bavagnoli hanno travolto per 6-0 le scaligere grazie alla tripletta di Bonfantini (che ha ricevuto una lettera e un mazzo di fiori per lei da parte di un tifoso al termine della partita) e alla reti di capitan Bartoli, Hegerberg e Andressa (su rigore). Giallorosse sempre quarte in classifica alle spalle di Juventus, Milan e Fiorentina.

(corsera)