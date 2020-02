VIDEO - DdV, Bersani: "È notte fonda. Ora presa di coscienza da parte di tutti"

È notte fonda per la Roma, che in casa dell'Atalanta centra la terza sconfitta di fila, la sesta nel 2020. Si allontana sempre di più, ora, il quarto posto. I giallorossi si aggrappano ad un ottimo primo tempo e al fatto che, da qui alla fine, tutto può ancora succedere. Ora due partite in casa, la prima in Europa contro il Gent, poi con il Lecce, e sarà davvero l'ultima chiamata. Come di consueto Dario Bersani analizza la gara della Roma nei suoi 'Disappunti di Viaggio'.