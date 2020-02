Friedkin-Roma, alle fasi finali: l'entourage del magnate texano nella Capitale. Assolto Petrachi: "Sapevo di non aver violato nessuna norma". Trigoria: Mkhitaryan verso il rientro in gruppo

È sempre più vicino il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Lo prova l'incontro, andato a buon fine, svolto quest'oggi nella sede di viale Tolstoj tra gli advisor del gruppo Friedkin e i legali di Pallotta. Alcune indiscrezioni riferiscono che nella Capitale siano sbarcati anche Dan e il figlio Ryan Friedkin.

Buone notizie per il direttore sportivo Gianluca Petrachi il quale è stato assolto dall'accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nel contesto del suo trasferimento dal Torino al club giallorosso. "Sapevo di non aver violato nessuna norma" la reazione del dirigente salentino non appena appresa la notizia. Intanto il d.s. giallorosso, nonostante la sessione di calciomercato invernale sia chiusa, sta già lavorando per l'estate: bloccato il terzino del Corinthians Carlos Augusto e per l'attacco ci sarebbe l'interesse per Jesse Lingard.

Sulle questioni di campo, dopo la debacle con il Sassuolo, la squadra è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria in vista del match di venerdì prossimo all'Olimpico contro il Bologna. La speranza di Fonseca è di poter riavere a disposizione per la sfida con i felsinei Mkhitaryan il quale nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo visto che le sue condizioni sono in via di miglioramento.

