La Roma guarda al futuro. E sebbene il mercato di gennaio sia finito da pochissimo, Petrachi già pensa a dei colpi per rinforzare la squadra in estate. Uno di questi è il terzino sinistro del Corinthians, Carlos Augusto, già bloccato per giugno. Il 21enne all’occorrenza può fare il difensore centrale e nell’ultimo Brasileirão ha giocato 22 partite segnando anche un gol.

(corsport)