Trigoria: ok Veretout, Santon e Spinazzola. Mkhitaryan vicino al rientro in gruppo. Fonseca a Coverciano per la “Panchina d’Oro”

La Roma si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Bologna.

Come di consueto avviene dopo una partita, seduta di scarico (preceduta da riscaldamento atletico sul campo) per chi ha giocato contro il Sassuolo, mentre chi non è stato impiegato è sceso in campo per lavorare sulla rapidità e sulla parte tattica. Mkhitaryan, pur essendosi allenato a parte, sta migliorando e nei prossimi giorni è previsto il suo rientro in gruppo. Null da segnalare sulle condizioni di Veretout, Santon e Spinazzola.

Da segnalare l’assenza di Paulo Fonseca. Il tecnico non ha diretto l'allenamento perché presente a Coverciano per la premiazione della "Panchina d'Oro". La seduta odierna è stata diretta dal vice Nino Campos.