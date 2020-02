Roma: tutti sotto esame, Petrachi irritato dalle dichiarazioni di Dzeko

La sconfitta contro il Sassuolo è stata una delle peggiori in questa stagione per la Roma e non è piaciuta per niente al tecnico Fonseca. Il portoghese, nell'allenamento di oggi parlerà ai giocatori e sarà duro e chiaro: certe figuracce non piacciono neppure ai dirigenti. Anche il ds Petrachi era furibondo per la prestazione e sabato, a Reggio Emilia, era sceso negli spogliatoi. Ora tutta la squadra è sotto esame e con loro anche l'ex direttore sportivo del Torino a cui non sono piaciute le parole di Dzeko a fine partita.

(Calciomercato.com)