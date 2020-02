Roma, Betty Bavagnoli si aggiudica la panchina d'oro femminile

Betty Bavagnoli, tecnico della Roma Femminile, è stata premiata a Coverciano come miglior allenatrice della scorsa stagione con il premio della panchina d'oro. Il mister delle giallorosse ha ricevuto il maggior numero di voti, superando anche Rita Guarino, tecnico della Juventus, e Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina. Bavagnoli è stata premiata per la grande stagione che è riuscita a concludere lo scorso anno, in cui la formazione della Roma partecipava per la prima volta alla Serie A Femminile. Alla fine della premiazione si è presentata in conferenza stampa per commentare il premio appena vinto: "È un premio che, dato dai colleghi, è un riconoscimento gradito. È una gratificazione. Ringrazio il mio staff, le mie giocatrici, l'AS Roma. Il calcio femminile ha fatto un grande passo negli ultimi anni ma abbiamo fatto tante lotte, dalla mia generazione a quella successiva. Da due-tre anni la Federazione ha deciso di intraprendere un percorso importante con un progetto di investimento per il calcio femminile".

(ilmessaggero.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE