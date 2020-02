Il mercato di gennaio si è appena concluso ma la Roma pensa già ai possibili rinforzi per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal sito del network statunitense, i giallorossi starebbero pensando a Jesse Lingard per completare il reparto offensivo. L'attaccante, assistito da Mino Raiola, ha suscitato l'interesse di diverse squadre in tutta Europa, compreso quello dell'Atletico Madrid.

(espn.com)

