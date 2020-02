D'UBALDO: "Questa sconfitta ha lasciato il segno, soprattutto per le dichiarazioni di Dzeko" - NARDO: "Penso che non ci sia nessuno entusiasta o esaltato del mercato fatto"

La Roma torna in campo a Trigoria in vista della prossima partita di campionato venerdì sera contro il Bologna. A far discutere però è ancora la sconfitta subita sabato sera per 4-2 contro il Sassuolo. "La Roma col Sassuolo è stata assente. Non credo che Fonseca abbia delle colpe, anche facendo entrare Perotti e Pastore avrebbe perso. Ora però bisogna guardare avanti" commenta Nando Orsi.

Oltre la partita però adesso è il momento di valutare il mercato invernale che ha chiuso la società giallorossa, con alcuni rimpianti come dice Paolo Rocchetti: "Io Petagna lo avrei preso come vice Dzeko, perché è meglio di Kalinic che è la delusione del mercato di Petrachi. Sarebbe costato circa 20 milioni che è quello che lo paga il Napoli. Oggi un Petagna al posto di Kalinic forse poteva darci una mano in più".

Io Petagna lo avrei preso come vice Dzeko, perché è meglio di Kalinic che è la delusione del mercato di Petrachi. Sarebbe costato circa 20 milioni che è quello che lo paga il Napoli. Oggi un Petagna al posto di Kalinic forse poteva darci una mano in più. All'inizio del mercato la Roma ha anche trattato Petagna, ma l'infortunio di Zaniolo ha cambiato le strategie (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Quando tu fai mercato a gennaio significa che riesci a fare mercato in uscita. Nainggolan arriva dopo che hai mandato Bradley in America e hai preso El Shaarawy e Perotti dopo che hai venduto Gervinho e hai fatto bei soldi. Se non riesci a fare mercato in uscita mancano proprio le risorse per fare un grande investimento. Penso che non ci sia nessun romanista entusiasta o esaltato del mercato fatto. Un anno fa la Roma non ha fatto niente in una squadra sgangherata. (FEDERICO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

A me non sembra Fonseca il tipo che fa questo tipo di ragionamenti durante i 90 minuti, cioè fare entrare due ragazzini per dare un messaggio alla società. Alcuni lo fanno, ma lui non mi sembra il tipo che fa questi pensieri non proprio limpidi. Deve fare il bene della squadra e se pensa che Perotti e Pastore possano dare una mano non credo faccia un'altra scelta. Mi sembra più un pensiero creato artificialmente il giorno dopo (ANGELO DI LIVIO, NSL Radio 90.00, Tackle)

Il derby ha dimostrato che non è una partita indicativa. La Roma col Sassuolo è stata assente. Non credo che Fonseca abbia delle colpe, anche facendo entrare Perotti e Pastore avrebbe perso. Ora però bisogna guardare avanti, ma alla Roma do un'altra possibilità dato che fin qui la squadra ha fatto un campionato in linea con le proprie possibilità (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino -Sport e News)

La Roma è in linea con le proprie ambizioni, ma la partita col Sassuolo non può passare così, i giallorossi sembravano una squadra non allenata, ho visto cosi sconclusionate e pesanti errori dei singoli. Non capisco neanche perché Fonseca abbia inserito tutti i giovani: se voleva mandare un messaggio doveva farlo prima della fine del mercato (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino -Sport e News)

Questa sconfitta ha lasciato il segno, soprattutto per le dichiarazioni di Dzeko che non sono piaciute alla società. Credo che il problema della Roma e di Fonseca è che in questa città, in questo ambiente, dopo una bella partita c'è subito rilassamento. Fonseca ha provato far capire le insidie di Reggio Emilia, ma i giocatori pensavano di andare fare un allenamento (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino -Sport e News)