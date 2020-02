Roma: assolto Petrachi, decade anche l'accusa alla società di responsabilità oggettiva

Tutto si è risolto per il meglio. Gianluca Petrachi è stato assolto dall'accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Il fascicolo su di lui è stato archiviato dalla procura federale che lo aveva aperto in occasione del trasferimento dai granata alla Roma. L'Avvocato Conte è riuscito a dimostrare che non ci siano stati comportamenti non in linea con i principi dì lealtà da parte del direttore sportivo giallorosso. Anche per la società viene a decadere la responsabilità oggettiva. L'indagine era cominciata quando Petrachi, dopo la presentazione di Mkhitaryan, ha dichiarato di aver parlato con l'Inter a maggio per Dzeko, per poi correggersi pochi giorni dopo dicendo di essersi confuso con luglio.

(CorSport)