LIVE - Cessione AS Roma: Friedkin nella capitale con il figlio Ryan, i suoi legali nella sede del club per definire i dettagli dell'operazione

Sono ore decisive per la cessione dell'AS Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. La notizia della trattativa aveva cominciato a circolare nel mese di ottobre, poi le distanze tra richiesta ed offerta limate nel corso delle settimane. Il magnate texano in queste ore si troverebbe a Roma per dare una svolta definitiva all'affare.

16.59 - IL ROMANISTA - I legali del gruppo Friedkin si trovano in questo momento nella sede amministrativa del club giallorosso, a viale Tolstoj, per definire i dettagli dell'operazione.

16.34 - Emergono ulteriori dettagli inerenti alla presenza di Dan Friedkin nella Capitale. Stando a quanto riportato dal sito americano, il magnate sarebbe arrivato a Milano circa tre settimane fa per raggiungere Roma nel week end appena conclusosi. L'imprenditore sarebbe stato accompagnato da suo figlio Ryan. La cessione del club si formalizzerà probabilmente la prossima settimana.

(romapress.net)

16.16 - Dan Friedkin è sbarcato a Roma. A riportarlo il giornalista John Solano. Si attendono dunque viluppi decisivi nel procedimento che porterà il club giallorosso nelle mani dell'imprenditore texano, dopo la trattativa iniziata nei mesi scorsi tra lui e l'attuale presidente, James Pallotta.