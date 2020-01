Roma e Inter tornano al dialogo per Politano: tra le le alternative anche Idrissi. Il Milan non molla Under. Trigoria: si lavora in vista della Juve, Fazio in gruppo

A volte il calciomercato riserva degli scenari sorprendenti. Infatti dopo la querelle tra Inter e Roma sullo scambio Spinazzola-Politano, le due società sono tornate a dialogare per cercare di portare l'esterno romano alla corte di Fonseca. In questo momento la situazione è in uno stato di stallo in quanto ci sono ancora divergenze sulle condizioni del riscatto. Se non dovesse arrivare la fumata bianca, come alternativa all'attaccante nerazzurro si pensa anche a Idrissi, seguito dalla Roma già la scorsa estate. Intanto il Milan non molla Under: proseguono i contatti tra gli agenti del turco, che gradisce la destinazione, e il club rossonero, che vorrebbe inserire come contropartita Suso. Sembra ormai vicino l'accordo per Ibanez, mancano solo gli ultimi dettagli da limare.

Mentre Petrachi è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra giallorossa ha questa mattina iniziato la preparazione in vista del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Buone notizie giungono da Federico Fazio tornato ad allenarsi in gruppo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI – SPINAZZOLA "RICOMINCIAMO", PAU LOPEZ "DECISIVO", DIAWARA "TOSTO"

IL TEMPO – MERCOLEDÌ C'È KALINIC, PEROTTI CI PROVA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: I GIALLOROSSI CHIEDONO 10 MILIONI AL GALATASARAY PER CETIN

LIVE – CALCIOMERCATO ROMA: POLITANO ORA È STALLO SULLE CONDIZIONI DEL RISCATTO

JUVENTUS-ROMA: ARBITRA ROCCHI, AL VAR BANTI – JUVENTUS-ROMA A ROCCHI DOPO LE POLEMICHE DEL 2014: SECONDO INCROCIO STAGIONALE CON I GIALLOROSSI

FEMMINILE, MILAN-ROMA 3-2: GIALLOROSSE RIMONTATE NEL FINALE

VIDEO – DDV BERSANI: "BANDO ALLE CIANCE, TUTTI A TORINO"

IN THE BOX – DIECI MINUTI DA CANCELLARE

TRIGORIA: SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI. FAZIO RIENTRA IN GRUPPO, TERAPIE PER ZANIOLO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, RETROSCENA ZANIOLO: PSG ALLA CARICA PRIMA DI ROMA-JUVE CON 60 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA, DIALOGHI APERTI TRA GLI AGENTI DI UNDER E IL MILAN: I ROSSONERI PENSANO A SUSO COME CONTROPARTITA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL’ETERE ROMANO

CALCIOMERCATO ROMA, VICINO LA FUMATA BIANCA PER IBANEZ: DA LIMARE GLI ULTIMI DETTAGLI

CALCIOMERCATO ROMA: TORNA DI MODA IL NOME DI IDRISSI COME ALTERNATIVA A POLITANO