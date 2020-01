Calciomercato Roma, ag. Dilrosun: "I giallorossi vogliono Javario? Nel calcio tutto è possibile"

CM.IT - Come già anticipato tempo fa dalla redazione de LaRoma24.it, alcuni osservatori della Roma si sono recati nei giorni scorsi in Germania per assistere alla partita tra Herta Berlino e Bayern Monaco e visionare dal vivo i due talenti in forza al club della Capitale tedesca, ovvero Javario Dilrosun, esterno sinistro classe 1998, e Jordan Torunarigha, difensore centrale classe 1996. L'agente dell'attaccante olandese di origini surinamesi, Lorenzo Wouter, intervenuto ai microfoni del portale dedicato al calciomercato non chiude totalmente ai giallorossi: "Nel calcio tutto è possibile. Di certo lui si trova bene nel suo attuale club".

