Calciomercato Roma: Dilrosun e Torunarigha dell'Hertha sotto osservazione

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - La Roma guarda al futuro e punta due talenti emergenti della Bundesliga. Come apprende la redazione de LAROMA24.IT, il club giallorosso ha messo gli occhi su due giovani prospetti in forza all'Hertha Berlino.

Il primo nome della lista è Javario Dilrosun, esterno sinistro classe 1998, nazionale Under 21 olandese e di proprietà del Manchester City (è in prestito al club berlinese). In seconda battuta un altro osservato speciale: si tratta di Jordan Torunarigha, classe 1997, difensore centrale che gioca a sinistra ed è utilizzabile anche come terzino. Entrambi sono sotto osservazione degli scout della Roma, presenti quest'oggi all'Olympiastadion di Berlino per assistere al match tra l'Hertha e il Bayern Monaco

MDR