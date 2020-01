Calciomercato Roma, vicina la fumata bianca per Ibanez: da limare gli ultimi dettagli

Mancano gli ultimi dettagli da limare e Roger Ibanez, difensore centrale classe 1998, diverrà un giocatore della Roma. Come riferisce il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora attraverso il proprio profilo Twitter, è appena terminato l'incontro andato in scena a Trigoria tra gli agenti del difensore brasiliano e il direttore sportivo Gianluca Petrachi conclusosi con esito positivo. Non c'è stata ancora l'ufficialità in quanto la trattativa ha subito dei leggeri rallentamenti a causa delle partite che Roma e Atalanta, club proprietario del cartellino dello stopper sudamericano, hanno dovuto disputare in questi tre giorni.

