RENGA: "Ieri ho visto una Roma vera, che ha lottato e sofferto" - AUSTINI: "Impressionato da Pau Lopez"

Prima vittoria in campionato nel 2020 per la Roma. Un successo, quello sul Genoa, di cui si parla nell'etere romano: "La Roma ha sofferto per 20 minuti all’inizio del secondo tempo, ma i giallorossi mi sono piaciuti molto. Ho visto una squadra vera che ha lottato e sofferto insieme", questo il pensiero di Roberto Renga.

Alessando Austini loda invece le prestazioni dei singoli: "Ieri mi ha impressionato Pau Lopez e mi è piaciuto molto l'approccio di Under e Santon."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

La Roma ha vinto grazie ai regali di Perin. Pau Lopez ha fatto due parate eccezionali, senza di quelle il risultato sarebbe stato diverso (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha sofferto per 20 minuti all’inizio del secondo tempo, ma i giallorossi mi sono piaciuti molto. Ho visto una squadra vera che ha lottato e sofferto insieme (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’Inter deve farsi perdonare qualcosa per quanto riguarda lo scambio Spinazzola-Politano: le giustificazioni di Marotta mi sono sembrate poco chiare e non a caso si parla ancora della possibilità di vedere Politano alla Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bravo Fonseca a far giocare Spinazzola, un terzino valido che, se sta bene, non ha niente da invidiare agli altri. La Roma ha vinto con merito, giocando anche bene (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Pau Lopez su Goldaniga ha fatto la parata del campionato, un intervento che passa alla storia (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri mi ha impressionato Pau Lopez e mi è piaciuto molto l'approccio di Under e Santon. Politano?Da quello che so la Roma lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto, altrimenti non se ne fa nulla. I rapporti tra le società non sono buoni, ma converrebbe anche loro lasciar partire Politano. Cessione societaria? Credo dovremmo aspettare i primi di febbraio (ALESSANDRO AUSTINI. Tele Radio Stereo 92.7)