Calciomercato Roma: Politano è nella Capitale per motivi personali

Il futuro di Matteo Politano potrebbe essere a tinte giallorosse. Come riporta il giornalista Jacopo Palizzi di Teleradiostereo tramite il suo profilo Twitter, l'esterno d'attacco in questo momento si trova a Roma. Dopo lo scambio sfumato con Spinazzola, la Roma sta infatti cercando di convincere l'Inter a cedere comunque il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La presenza del giocatore a Roma è senza dubbio un indizio del fatto che la trattativa tra giallorossi e nerazzurri stia proseguendo dopo la tensione dei giorni scorsi.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Laroma24.it, Politano si trova a Roma per motivi personali e domani sarà regolarmente a Milano a disposizione dell'Inter.