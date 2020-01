Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri. Fazio rientra in gruppo, terapie per Zaniolo

Il giorno dopo la vittoria della Roma in campionato contro il Genoa e a -2 dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus, gli uomini di Paulo Fonseca sono tornati a Trigoria per l'allenamento di giornata. Gruppo diviso come di consueto tra chi è stato impiegato nella gara di ieri e chi ha invece riposato. Rientra in gruppo Federico Fazio, mentre continuano a svolgere il lavoro di recupero Pastore, Mkhitartyan, e Zappacosta.

Individuale poi per Mirante e Perotti, alle prese rispettivamente con traumi contusivi alla spalla ed al polpaccio sinistro. Terapie svolte a Trigoria per Nicolò Zaniolo.