VIDEO - DdV Bersani: 'Bando alle ciance, tutti a Torino'

La Roma si riscatta a Genova, trovando il primo successo in campionato nel 2020. Non è questo, però, il tempo di perdersi in chiacchiere in casa giallorossa. All'orizzonte, infatti, c'è il match di Coppa Italia contro la Juventus, seguito domenica da uno dei derby più delicati degli ultimi anni. Non c'è calciomercato, Spinazzola, Politano o Under che tenga: in questo momento c'è la Roma, attesa dalla settimana più infuocata della stagione. Come di consueto Dario Bersani analizza il momento romanista nei suoi 'Disappunti di viaggio':