Un retroscena di mercato riguardante Nicolò Zaniolo è stato svelato nel corso della trasmissione 'Tackle', in onda il pomeriggio sull'emittente radiofonica. Il venerdì antecedente alla sfida tra Roma e Juventus di campionato, infatti, il PSG si sarebbe fatto avanti con un'offerta da 60 milioni per portare a Parigi Nicolò Zaniolo. No secco della dirigenza giallorossa.

(NSL Radio)