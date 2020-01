Calciomercato Roma, dialoghi aperti tra gli agenti di Under ed il Milan: il turco gradisce la destinazione. Suso nella sede del club

Non sarebbe ancora tramontato l'interesse del Milan per Cengiz Under: nelle prossime ore è infatti previsto un incontro tra Boban e gli agenti del calciatore per proseguire i dialoghi su un eventuale trasferimento dell'ex Basaksehir in rossonero.

LIVE

17.12 - Sempre secondo quanto riportato dal giornalista, Suso si troverebbe in questo momento a casa Milan.

16.45 - stando a quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, gli agenti dell'attaccante esterno sarebbero a Milano per proseguire i dialoghi intavolati con i rossoneri. La Roma non avrebbe ancora aperto alla cessione, ma il Milan sarebbe intenzionato ad inserire Suso nella trattativa.