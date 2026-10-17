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Roma Femminile, Piovani: "Contro il Milan una partita importante per il percorso di crescita. Dopo il derby non dobbiamo accontentarci"

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
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La Roma Femminile di Gian Piero Piovani torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Le giallorosse, domani al Tre Fontane, ospiteranno il Milan. Il tecnico ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Piovani ha parlato di come ha ritrovato la squadra: "Al rientro le ho trovate bene, erano contente per l'esperienza fatta. Poi è normale che chi ha giocato e viaggiato tanto era stanca. Le vedo molto cariche, questo inizio di campionato è alle spalle e credo che sia stato molto positivo. Dobbiamo lavorare sempre con grande entusiasmo".
Il Milan ha vinto già alcune volte in rimonta. Questo è un elemento da tenere in considerazione?
"Assolutamente sì. Il Milan è un'ottima squadra e a differenza e a differenza degli altri anni è più verticale. Hanno cambiato il modo di giocare, ben vengano queste partite. Per le ragazze deve essere un percorso di crescita importante e questa partita può darci significati importanti. Dopo il derby non dobbiamo accontentarci, deve essere un punto di partenza, soprattutto per le ragazze che vogliono costruirsi un futuro importante"
Quali sono gli aspetti più importanti in questa fase con gli impegni tra campionato e Champions?
"Non è facile, giocherai ogni 3-4 giorni, dobbiamo essere bravi noi dello staff, la società, le ragazze per condividere dei momenti di stanchezza che cercheremo di gestire nel migliore dei modi"
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