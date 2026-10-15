Roma femminile al lavoro in vista del Milan: "Di nuovo insieme"

Di nuovo insieme 💛❤️ #ASRomaFemminile https://t.co/OOtuAZf8QY— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 15, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il Napoli perde Neres, stando alle indiscrezioni delle ultime ore. Anche se, c'è da dire, che nel report degli azzurri dell'allenamento odierno non c'è traccia della questione. Secondo quanto riporta...
Oggi ha parlato Daniele De Rossi, domani tocca a Gasperini. Il tecnico della Roma in vista del match di sabato sera allo stadio Olimpico parlerà alle 13:30 da Trigoria per presentare la partita di cam...
Primo gol in maglia giallorossa ieri sera per De Roon, il centrocampista ha sbloccato il match con un bolide nel primo tempo. Una prestazione importante per l'ex Atalanta, che ha commentato in questo...
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