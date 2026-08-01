FOTO - Cardiff-Roma: un centinaio di tifosi presenti nel settore riservato

VIDEO - GASPERINI: "Ho chiesto quattro giocatori, non mi sembrava una cosa difficile. La rosa va completata per renderla competitiva"

ago 01, 18:17

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell'amichevole persa per 4-1 contro il Cardiff, la prima della Roma nel ritiro in Galles. Cosa non è andato? "Eravamo ancora in difficoltà soprattutto die...