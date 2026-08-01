Cardiff-Roma: panchina per Robinio Vaz. Out El Aynaoui e Pisilli

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo la sgambata di questa mattina, primo test amichevole del ritiro gallese per la Roma, che alle ore 15:00 locali (le 16 italiane), affronterà il Cardiff, club di Championship, al Cardiff City Stadi...
LR24 (A. CIARDI) - Alla fine della giostra, la Roma non ha venduto i suoi big neanche entro il trentuno luglio. Undici mesi di allarmismo urticante, con fiato alle trombe già da fine estate duemilaven...
La Roma si inserisce nella corsa per Mika Godts. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, il club giallorosso ha avviato le prime interlocuzioni per l'esterno offensivo belga di 2...
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