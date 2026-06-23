VIDEO - Wesley al lavoro per recuperare dall'infortunio: il brasiliano tenta la crossbar challenge ma fallisce

Prosegue il lavoro di Wesley per recuperare dall'infortunio all'inguine che gli ha fatto saltare il mondiale con il suo Brasile. Il terzino, tra una seduta di recupero e l'altra, si diverte anche con il pallone. Lo dimostra l'ultima storia postata su Instagram, dove lo si vede palleggiare e tentare di colpire la traversa senza guardare. Il risultato però non è stato dei migliori.

???#Wesley al lavoro per recuperare dall'infortunio: il brasiliano tenta una crossbar challenge ma fallisce pic.twitter.com/BXlXsnMaQO — laroma24.it (@LAROMA24) June 23, 2026



