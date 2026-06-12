VIDEO - Instagram, Soulé non si ferma e continua ad allenarsi, il preparatore: "Continuiamo concentrati e lavorando" 

Matias Soulé non si ferma neanche durante le vacanze, nonostante le recenti voci di mercato che lo indicano come possibile cessione della Roma per fare cassa entro il 30 giugno. L'esterno della Roma continua a lavorare intensamente per mantenere alta la forma fisica e farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.

Sul suo profilo social, il suo preparatore personale Guido Viggiano ha pubblicato un video che mostra una sessione di allenamento personalizzato del calciatore argentino. Tra esercizi di forza e sedute in piscina, il trequartista giallorosso sta spingendo al massimo per preservare l'intensità atletica. "Continuiamo concentrati e lavorando", ha scritto il preparatore a corredo delle immagini che testimoniano la determinazione di Soulé anche nel periodo di sosta del campionato.



