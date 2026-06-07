VIDEO - El Shaarawy, Pisilli e Nainggolan caricano Cobolli per la finale del Roland Garros: "Facciamo il tifo per te. Orgogliosi del tuo percorso"

Traguardo storico per Flavio Cobolli. Il tennista, noto tifoso della Roma, ha conquistato l'accesso alla finale del Roland Garros a Parigi, entrando ufficialmente a far parte della Top 10 del circuito mondiale. In vista della finale, l'emittente Eurosport ha condiviso un video di incoraggiamento che raccoglie i messaggi di supporto di numerosi amici e personaggi dello spettacolo e dello sport, tra cui spiccano diversi elementi di fede giallorossa. Stephan El Shaarawy ha voluto congratularsi con l'atleta: "Ciao Flavio, ti volevo fare i complimenti per tutto quello che stai facendo e per dove sei arrivato. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la finale, facciamo tutti il tifo per te".

Caloroso anche il messaggio dell'ex centrocampista della Roma, Radja Nainggolan: "Flavietto, ti faccio un grande in bocca al lupo. Te lo meriti perché hai giocato in una maniera incredibile. Io tifo per te perché sei romanista, sei della Roma, e ci sentiamo personalmente e sei uno che lavora. So che ce la farai".

Infine, sono arrivati anche gli auguri del centrocampista giallorosso Niccolò Pisilli: "Ciao Fla', volevo farti un grande in bocca al lupo per la finale. Siamo tutti molto orgogliosi del tuo percorso. Mi raccomando, in bocca al lupo". Tra gli altri partecipanti al video figurano anche Alessandro Borghi, Gazzelle, Pietro Morandi, Alessandro Cattelan, Yeman Crippa, Max Gazzè, Leo Gassmann e Danilo Gallinari.



