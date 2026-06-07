Totti show in Turchia: lo scherzo dell'ex capitano ad una turista (VIDEO)

In questi giorni Francesco Totti è ad Instanul per un evento di padel, e insieme alla compagna Noemi Bocchi si sono concessi anche qualche ora di relax. I due infatti hanno visitato anche la famosa Cisterna Basilica, e qui l'ex capitano si è reso protagonista di un simpatico siparietto con una turista. Totti, infatti, ha replicato il celebre scherzo fatto a Pjanic durante un Sassuolo-Roma, con l'ex 10 che ha sfiorato la testa della "malcapitata" turista per poi girarsi dall'altra parte.



