Social, il messaggio della Roma per l'elezione di Malagò: "Il club si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a Presidente"

La Roma si è congratulata ufficialmente con Giovanni Malagò per l'elezione alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'ex presidente del CONI ha assunto la guida della FIGC dopo aver sconfitto lo sfidante Giancarlo Abete con il 68,58% dei voti. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, il club giallorosso ha condiviso un messaggio per il nuovo presidente: "L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio".

L’AS Roma si congratula con Giovanni Malagò per la nomina a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 22, 2026



