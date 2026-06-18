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Social: gli auguri della Roma a Montella per i suoi 52 anni

18/06/2026 alle 11:07.
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Giornata ricca di compleanni, oggi, in casa Roma. A quelli di Hermoso, Hatley e Fabio Capello, si aggiunge anche Vincenzo Montella. L'ex attaccante giallorosso, impegnato al mondiale con la sua Turchia, compie oggi 52 anni. Gli auguri social della Roma: "Vincenzo Montella compie oggi 52 anni. 102 gol in 258 presenze. 9 stagioni in campo + 1 da tecnico. Hall of Fame. Auguri, Aeroplanino!"