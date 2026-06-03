Real Madrid, Perez sfrutta Mourinho per le elezioni: “Vota Florentino, MOUcha storia da fare” (VIDEO)

Il Real Madrid è ancora senza allenatore e, in piena elezione per il nuovo presidente, Florentino Perez sta cercando voti per essere riconfermato. L’arma dalla parte dello spagnolo è Josè Mourinho, utilizzato per attirare voti a sè. In un video pubblicato sul suo profilo infatti, si vede lo Special One con la maglietta Blancos dire “Si” e poco dopo la scritta “Vota Florentino”. L’obiettivo è una promessa implicita, se Perez viene rieletto Mourinho verrà ingaggiato.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026



