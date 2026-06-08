Instagram, Ndicka pronto per la Costa d’Avorio: "Darò tutto per la mia nazione" (FOTO)

Archiviata la stagione con la Roma, Evan Ndicka è pronto a concentrarsi sugli impegni con la Costa d’Avorio. Il difensore giallorosso ha pubblicato sui propri canali social alcune immagini che lo ritraggono in partenza per raggiungere la selezione nazionale, accompagnandole con un messaggio carico di orgoglio. "È un onore rappresentare la Costa d’Avorio. Pronto a dare tutto per la nazione", ha scritto Ndicka nella didascalia del post, manifestando tutta la sua soddisfazione per la convocazione con gli Elefanti. Per il centrale romanista si tratta di un nuovo capitolo da protagonista dopo una stagione vissuta ad altissimo livello nella Capitale. Diventato uno dei punti fermi della retroguardia giallorossa grazie a continuità di rendimento e affidabilità, Ndicka proverà ora a trasferire lo stesso contributo anche con la maglia della sua nazionale.



