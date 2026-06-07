La Roma ricorda Luisa Petrucci, storica tifosa giallorossa, nel giorno del suo compleanno: "I romanisti erano tutti suoi figli"

La Roma ha voluto ricordare una delle figure più iconiche e amate del tifo giallorosso nel giorno dell'anniversario della sua nascita. Il 7 giugno 1931 nasceva infatti Luisa Petrucci, storica sostenitrice celebre per la sua presenza costante allo stadio e per il suo caratteristico ombrello giallorosso. Attraverso i propri canali social ufficiali, la società ha dedicato un messaggio alla memoria della tifosa: "Il 7 giugno 1931 nasceva Luisa Petrucci. I romanisti erano tutti suoi figli".

? Il 7 giugno 1931 nasceva Luisa Petrucci



I romanisti erano tutti suoi figli ?☂️❤️#ASRoma pic.twitter.com/q5HGgZdakZ — AS Roma (@OfficialASRoma) June 7, 2026



