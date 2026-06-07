Instagram, Wesley saluta i Mondiali: "Non è la fine di un sogno, ma solo un altro capitolo della mia storia" (FOTO)

Wesley si sfoga su Instagram. Il laterale destro brasiliano sarà costretto a saltare i Mondiali a causa dell'infortunio subito ieri notte. Ecco il suo post sui social:

"Non tutte le battaglie si vincono sul campo. Oggi devo mettere da parte un sogno a causa di un infortunio. Mi dispiace non poter continuare a indossare la maglia della Nazionale brasiliana in questo momento, ma chi conosce la mia storia sa che arrendermi non è mai stata un’opzione. Ho fatto tanta strada. Ho attraversato momenti difficili, ho affrontato sfide e ho dovuto superare molti ostacoli per arrivare fin qui. Nulla mi è stato regalato. Ogni conquista è stata costruita con il lavoro, la fede, il sacrificio e tanta resilienza. Per questo affronto questo momento come ho affrontato tutti gli altri: a testa alta, con fiducia in Dio e con la certezza che tornerò ancora più forte. Grazie a tutti per i messaggi, l'affetto e il tifo. Questo non è la fine di un sogno. È solo un altro capitolo della mia storia. Cadere fa parte del percorso. Rialzarmi è sempre stata la mia forza più grande".



